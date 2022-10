Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre du RC Lens répond à l’intérêt de Longoria

Publié le 9 octobre 2022 à 15h15

Jules Kutos-Bertin

Avec une défense entière à rebâtir, Pablo Longoria n’a pas chômé sur ce mercato estival. L’OM a revu toute son arrière-garde et avait activé de nombreux dossiers. Jonathan Gradit, le défenseur du RC Lens, était dans la short-liste du club olympien, il est revenu sur cet intérêt.

Cet été, l’OM a recruté pas moins de onze joueurs. Au début de ce mercato estival, Pablo Longoria avait ciblé le secteur le plus important : la défense. Avec les départs de William Saliba, Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara, Luan Peres ou encore Alvaro Gonzalez, l’OM n’avait d’autre choix que d’étoffer son effectif.

Pablo Longoria suivait Jonathan Gradit

Si Pablo Longoria a rapidement trouvé son bonheur, il avait activé de nombreux dossiers. Parmi eux, il y avait la piste Jonathan Gradit. Titulaire indiscutable au RC Lens, le défenseur français a été approché par l’OM, un intérêt sur lequel il revient.

Mercato - OM : Vente, Vézirian... Face aux rumeurs, il s'agace https://t.co/Sy3hs0wnmz pic.twitter.com/2m2fJTF8Lm — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

« C'est valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne »