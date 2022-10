Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Après le clash avec Kombouaré, Blas lâche ses vérités

Publié le 9 octobre 2022 à 14h30

Hugo Chirossel

17e de Ligue 1 avec une seule victoire en 9 journées, le FC Nantes est en difficulté en ce début de saison. Décevant depuis la reprise, Ludovic Blas avait été tancé par Antoine Kombouaré après la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (4-1) le week-end dernier. Le milieu de terrain de 24 ans a longtemps été annoncé sur le départ cet été, notamment dans le cadre d’un transfert au LOSC. Une opération qui ne s'est finalement pas réalisée, mais qui a perturbé sa préparation, ce qui se ressent aujourd’hui sur le terrain.

« Ludovic Blas sur le banc ? C’est un choix sportif ! Aujourd’hui, Ludo n’est pas à son niveau, il ne faut pas avoir peur des mots . » Antoine Kombouaré n’avait pas mâché ses mots le week-end dernier au moment d'évoquer Ludovic Blas, à l’issue de la défaite face à l’AS Monaco (4-1). Le joueur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Nantes, était annoncé sur le départ l’été dernier. Il devait rejoindre le LOSC, mais face au désir de son entraîneur de le conserver, il avait finalement été retenu par les Canaris .

«Préparer une saison de cette manière-là, ce n’est pas la meilleure des choses»

Ludovic Blas s’est confié sur ses difficultés depuis le début de la saison, qui s’expliquent par cet été agité : « J’ai passé un été assez compliqué mentalement. Préparer une saison de cette manière-là, ce n’est pas la meilleure des choses. Le plus important dans une pré-saison, c’est de bien travailler tous ensemble. Là, je rattrape ce que j’ai perdu (...) Physiquement, je suis là. Je fais partie de joueurs qui parcourent le plus de kilomètres sur le terrain », a-t-il déclaré à Ouest-France .

«Je ne me suis pas projeté, j’avais besoin de certitudes»