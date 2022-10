Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le train est passé pour ce gros coup de Longoria

Publié le 9 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Pablo Longoria ne semble avoir rien lâché en allant jusqu’au bout de son idée pour le transfert de William Saliba cet été, en vain. Et à présent, Saliba est bien intégré à Arsenal au point d’y prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 ?

Lors de la saison dernière, William Saliba s’est montré particulièrement en forme sous la houlette de Jorge Sampaoli à l’OM. De quoi lui ouvrir les portes de l’Équipe de France et finalement, après trois ans d’attente, d’Arsenal. De retour d’un troisième prêt à la dernière intersaison, Saliba brille à Arsenal au point qu’on le compare à Rio Ferdinand ou encore Virgil Van Dijk.

Ça chauffe en coulisse pour une prolongation de contrat de Saliba

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait fait des pieds et des mains à l’occasion du dernier mercato auprès de l’agent de William Saliba afin d’inciter le joueur à définitivement être transféré à l’OM selon Fabrizio Romano. Cependant, Arsenal aurait déclaré Saliba comme étant intouchable. Et à présent, le Français se dit être « à la maison » à Londres. Au point que de vives discussions autour de son transfert ont lieu en coulisse comme Mikel Arteta l’a souligné à Sky Sports samedi. « Saliba est-il sur le point de signer ce contrat ? Je ne sais pas. C'est quelque chose que tout le monde au club gère. Ils connaissent ma contribution et savent que nous travaillons toujours ensemble sur ce sujet. Quand ils seront prêts à le faire, nous l’annoncerons ».

Arteta justifie le prêt de Saliba à l’OM