Mercato - OM : Il aurait pu claquer la porte du projet McCourt, il raconte

Publié le 9 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

Présent à l’OM depuis l’été 2020, Leonardo Balerdi a vécu des hauts mais surtout des bas sur le plan personnel. Le défenseur argentin, souvent pointé du doigt par les supporters pour son niveau de jeu, avoue d’ailleurs qu’il avait l’opportunité de quitter le projet McCourt avec un intérêt de Bologne à son sujet.

Arrivé à l’OM à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (23 ans) avait d’abord été prêté par le club allemand avant d’être transféré l’été suivant pour 11M€ . Le défenseur international argentin (2 sélections), malgré une rude concurrence au poste de défenseur central cette saison et un temps de jeu très irrégulier ces deux dernières années, a refusé de quitter l’OM alors que le club de Bologne lui faisait les yeux doux durant le dernier mercato estival.

« J’ai bien réfléchis… »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Balerdi annonce avoir eu des contacts avec l’écurie italienne mais justifie son choix d’être resté à l’OM : « Oui, j’ai parlé avec Bologne, j’ai bien réfléchis avec ma famille et je me suis dit qu’il fallait rester ici. Même si beaucoup de gens ont parlé et que ça m’a fait du mal, je voulais rester ici à l’OM pour jouer la Ligue des Champions », explique le défenseur de l’OM, souvent critiqué par les observateurs et même sifflé par une partie des supporters pour certaines de ses performances. Balerdi a malgré tout décidé de rester, et son entraîneur Igor Tudor semble avoir contribué à ce choix.

« J’ai insisté pour qu’il reste »