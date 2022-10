Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor a refusé un transfert, il s’explique

Publié le 7 octobre 2022 à 17h00

Guillaume de Saint Sauveur

Loin d’être titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi avait la possibilité de partir cet été puisque Bologne s’était penché sur son profil. Le défenseur argentin est revenu sur son mercato agité, et son entraîneur Igor Tudor a lui aussi justifié sa décision de retenir Balerdi au club malgré ces sollicitations.

Recruté par l’OM à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi (23 ans) avait vécu une première saison en prêt avant d’être transféré l’été suivant pour 11M€ en provenance du club allemand. L’international argentin (2 sélections), malgré une rude concurrence au poste de défenseur central cette saison et un temps de jeu très irrégulier ces deux dernières années, a d’ailleurs décidé de rester à l’OM alors que le club de Bologne notamment lui faisait les yeux doux cet été, lors du mercato.

« J’ai parlé avec Bologne »

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Leonardo Balerdi confirme ses contacts avec l’écurie italienne mais justifie son choix d’être resté à l’OM malgré tout : « Oui, j’ai parlé avec Bologne, j’ai bien réfléchis avec ma famille et je me suis dit qu’il fallait rester ici. Même si beaucoup de gens ont parlé et que ça m’a fait du mal, je voulais rester ici à l’OM pour jouer la Ligue des Champions », explique le défenseur de l’OM, qui a parfois été pris en grippe par le public du Vélodrome en raison de certaines performances jugée insuffisantes. Mais pas question pour Igor Tudor de lâcher Balerdi pour autant cet été.

« J’ai insisté pour qu’il reste »