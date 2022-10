Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria a reçu un coup de main improbable sur le mercato

Publié le 9 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec option d’achat par Manchester City, Issa Kaboré découvre donc cette saison l’OM et marche ainsi sur les traces de son cousin, Charles Kaboré, qui avait porté le maillot du club phocéen par le passé. Ce dernier semble d’ailleurs avoir joué un rôle décisif dans son arrivée à l’OM cet été.

C’est un fait, l’OM a considérablement changé de visage durant le mercato estival avec pas moins de douze nouvelles recrues, et le secteur défensif a principalement été révolutionné avec énormément de nouveaux visages. C’est notamment le cas pour Issa Kaboré (21 ans), jeune latéral droit burkinabé, arrivé tout droit de Manchester City sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et Kaboré n’a pas atterri par hasard à l’OM…

« Quand il a eu la proposition de l’OM, il m’a appelé »

Interrogé par La Provence, l’ancien joueur de l’OM Charles Kaboré, qui n’est autre que le cousin d’Issa Kaboré, raconte les coulisses de son arrivée : « Il a 21ans ; à son âge, j'étais soit en tribunes, soit sur le banc. Lui a la chance d'être sur le terrain et il sort de deux saisons pleines. Quand il a eu la proposition de l'OM, il m'a appelé et m'a demandé : 'Tonton, qu'en penses-tu ?' Je lui ai simplement dit que l'OM te marque à vie et que ça ne se réfléchit pas quand une telle possibilité se présente. Il a réalisé son rêve et fait un excellent choix », indique l’ancien joueur de l’OM.

Clauss, la grosse concurrence de Kaboré