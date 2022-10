Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il a claqué la porte du projet QSI, il s’explique

Publié le 10 octobre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de quitter le PSG durant le mercato estival, Edouard Michut a finalement été prêté avec option d’achat du côté de Sunderland. Le jeune milieu de terrain justifie ce choix de carrière et confie notamment qu’il souhaitait avoir davantage de temps de jeu pour s’épanoui, ce qui paraissait impossible au PSG.

Au même que d’autres titis du PSG avant lui, Edouard Michut (29 ans) a décidé de quitter le PSG pour aller trouver du temps de jeu dans un autre club cet été. Le jeune milieu de terrain, mécontent des perspectives d’évolution beaucoup trop limitées en équipe première, a donc décidé de partir en toute fin de mercato estival.

Michut a choisi Sunderland

Edouard Michut a fini par s’engager le 31 août dernier avec Sunderland, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 5M€, et il paraît donc peu probable de le voir revenir au PSG l’été prochain. Un choix qui s’explique très simplement de la part du jeune milieu de terrain.

« Besoin d’un nouveau défi »