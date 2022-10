Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tenu en échec pour ce transfert, Longoria connaît la vérité

Publié le 9 octobre 2022 à 23h00

Thomas Bourseau

Pablo Longoria a été fidèle à ses habitudes lors du dernier mercato estival. En effet, en attestent le nombre de recrues enregistrées par l’OM, le président olympien n’a pas failli à son devoir. Et Longoria sait désormais pourquoi le dossier Jonathan Gradit n’a pas abouti.

À l’instar de la session estivale de 2021, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts à la dernière intersaison. Le président de l’OM a en effet recruté pas moins de douze joueurs en dessinant les contours de la défense de l’Olympique de Marseille. En attestent les venues d’Eric Bailly, de Chancel Mbemba, de Jonathan Clauss ou encore de Nuno Tavares pour ne citer qu’eux.

«C'est valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne»

Au fil du mercato, Pablo Longoria aurait notamment coché le nom de Jonathan Gradit, auteur d’une belle saison avec le RC Lens lors de l’exercice précédent. À l’occasion d’une entrevue accordée à Foot Mercato , le défenseur central lensois, sous contrat jusqu’à l’été 2024, est revenu sur l’intérêt de l’OM. « Lens est un club médiatisé donc quand on fait de bonnes performances, les clubs se montrent intéressés. C'est valorisant d'avoir un club comme Marseille qui se renseigne. C'est à moi de garder cette exigence et conserver ce que je fais de bien ».

«Très heureux au quotidien, je suis très heureux d'être dans ce club»