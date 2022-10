Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Vézirian... Face aux rumeurs, il s'agace

Publié le 9 octobre 2022 à 12h30

Arthur Montagne

Invité à commenter les rumeurs qui entourent la vente de l'OM depuis plusieurs mois, Daniel Riolo ne cache pas son agacement face au comportement de certains influenceurs qui ont beaucoup parlé e ce sujet sur les réseaux sociaux alors que pendant ce temps-là, Frank McCourt est toujours à la tête du club marseillais.

Cela fait désormais de nombreux mois que le sujet de la vente de l'OM est sur le tapis. Et pour cause, il y a plus d'un an et demi, le journaliste Thibaud Vézirian avait annoncé que Frank McCourt avait fini par accepter de vendre le club à un investisseur saoudien. Le communiqué était prêt à être diffusé. C'était en février 2021. Aucune officialisation n'est tombée depuis. Et pourtant, les supporters continuent de croire que l'Arabie Saoudite va débarquer à Marseille. Une situation qui agace Daniel Riolo qui n'hésite pas à pointer du doigt le comportement de ceux qui entretiennent ces rumeurs sur les réseaux sociaux.

«Les gens suivent des personnes sur les réseaux sociaux, c’est incontrôlable pour nous»

« Il y a pas mal de gens qui parfois essaient de m’envoyer des infos. Mais dans ce cas-là de la vente de l’OM, c’est allé très très loin. Les gens suivent des personnes sur les réseaux sociaux. Ils suivent, écoutent et finissent par croire… Et cette partie-là en revanche, c’est incontrôlable pour nous. Moi je ne peux pas empêcher les gens d’aller suivre ou d’aller écouter sur Twitter », lance-t-il au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Nous, on ne pourra pas le contrôler»