Transferts - PSG : Campos a manqué un coup en or sur le mercato

Publié le 10 octobre 2022 à 00h00

Thomas Bourseau

Il était dans le viseur de Luis Campos, déterminé à faire de lui sa grande recrue au milieu de terrain pour le mercato du PSG, Aurélien Tchouaméni a finalement pris le chemin du Real Madrid contre la somme de 80M€. Un ancien coéquipier de l’international a donné un verdict clair sur cette opération.

Aurélien Tchouaméni a été l’une des attractions de la seconde partie de saison de l’exercice précédent. Alors qu’il ne cessait d’impressionner avec l’AS Monaco et l’Équipe de France, le PSG était sur les rangs pour l’accueillir. Que ce soit sous la houlette de l’ex-directeur sportif Leonardo et surtout le conseiller football Luis Campos qui a pris la relève. Même Kylian Mbappé avait fait le forcing après sa prolongation de contrat le 21 mai dernier pour que son compatriote fasse le choix de signer en faveur du PSG comme Tchouaméni l’a confié lors de sa conférence de presse de présentation en tant que joueur du Real Madrid à la mi-juin.

«Je comprends que les fans soient ravis de sa performance»

Ex-coéquipier d’Aurélien Tchouaméni à l’AS Monaco où il évolue toujours, Guillermo Maripan n’a pas manqué de souligner le talent évident du Français ainsi que ses qualités nombreuses qui ont facilité son adaptation au Real Madrid. « C'est un grand joueur. Il a beaucoup de qualité... et beaucoup de potentiel. Il va devenir l'une des grandes figures du football mondial. Il le montre à chaque match. Je comprends que les fans soient ravis de sa performance ».

«Les 80M€ payés par le Real Madrid pour lui ne suffiront pas»