Mercato - PSG : Après son départ, il lâche ses vérités

Publié le 9 octobre 2022 à 16h45

Arnaud De Kanel

Durant le mercato estival, Edouard Michut prenait la décision de quitter le PSG, son club formateur, afin de lancer sa carrière du côté de Sunderland. Prêté avec option d'achat, il n'est pas assuré que l'on revoit Michut sous les couleurs du PSG. Le jeune milieu de terrain est revenu sur les raisons de son départ.

Avec le départ de Xavi Simons, Edouard Michut avait suivi son ami chez les jeunes du PSG en quittant le club durant le mercato estival. Désormais joueur de Sunderland, le jeune milieu de terrain est revenu sur son départ et en explique les raison.

«J’avais besoin d’un nouveau défi»

L'ancien crack du PSG avait besoin de temps de jeu pour enfin lancer sa carrière. « Mon départ du PSG ? J’avais besoin d’un nouveau défi et de m’épanouir le plus possible en ayant du temps de jeu » a confié Michut au micro de Téléfoot ce dimanche.

Michut a peu joué à Sunderland

Le natif d'Aix-les-Bains n'a joué que 14 minutes avec les pros de Sunderland cette saison en deuxième division anglaise. C'est bien trop peu pour l'ancien joueur du PSG qui aspirait à trouver une place de titulaire afin de continuer à progresser.