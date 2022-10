Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : La vérité sur Kasper Schmeichel (OGC Nice)

Publié le 10 octobre 2022 à 16h10

Ces derniers jours, le cas de Kasper Schmeichel a été décrit comme très complexe du côté de l’OGC Nice. Au point de voir le Danois envisager un départ, quelques semaines après son arrivée ? Le 10 Sport fait le point sur ce dossier.

Victorieux de l’ESTAC (3-2), l’OGC Nice se donne de l’air. Cette deuxième victoire de la saison, seulement, permet aux hommes de Lucien Favre de respirer un peu mieux après une trêve internationale très mouvementée. Le mauvais début de saison a en effet semé le trouble autour du club et d’un possible changement d’entraîneur. Comme révélé par le10sport.com , malgré les rumeurs, aucun rendez-vous n’a eu lieu entre l’OGC Nice et Lucien Favre pour évoquer son départ. S’il est réel que les actionnaires attendent une réaction rapide de l’équipe première, l’entraîneur suisse conserve toujours la confiance des décideurs.

Aucun départ pour Schmeichel

Après le dossier Favre, un autre a pris le relai. Celui de Kasper Schmeichel. Nos confrères du journal L’Equipe évoque un « malaise » profond autour du gardien danois. Ce dernier ne serait pas satisfait de sa situation et envisagerait même « un départ », lui qui vient tout juste de poser ses valises à Nice. Selon nos informations, ce n’est pas du tout d’actualité. Si Kasper Schmeichel est effectivement déçu de ses premières prestations, il n’a pas du tout évoqué son désir de quitter le club. Déterminé à prouver sa valeur, et ce qu’il peut apporter à cet effectif qui a besoin de sa solidité comme de son expérience, Schmeichel compte bien rester et se battre pour inverser la tendance.

