Mercato - PSG : Le Real Madrid pourrait plomber les plans de Mbappé

Publié le 10 octobre 2022 à 13h45

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en 2024, Rayan Cherki sera l'un des dossiers chauds sur le mercato dans les prochains mois. Et pour cause, le jeune Lyonnais n'a pas manqué d'afficher sa déception face à son faible temps de jeu et le PSG pourrait sauter sur l'occasion. Mais les Parisiens ne seront pas seuls.

Grand espoir de l'OL, Rayan Cherki a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2024 ce qui ne règle pas totalement son cas pour l'avenir. En effet, le jeune Lyonnais a récemment affiché son mécontentement face à son faible temps de jeu et l'été prochain, à un an de la fin de son bail, plusieurs clubs pourraient se manifester.

Mbappé adore Cherki...

A commencer par le PSG. Selon les informations de Calciomercato.it , le club de la capitale pourrait tenter sa chance pour Rayan Cherki. Il faut dire que le joueur formé à l'OL est très apprécié par Kylian Mbappé. « Rayan Cherki est un beau talent. Il peut se développer cette saison », confiait le numéro 7 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE , il y a un peu plus d'un an.

... mais le Real Madrid aussi

Cependant, le PSG ne sera pas seul dans ce dossier. Le portail italien ajoute en effet que le Real Madrid a déjà placé ses pions pour recruter Rayan Cherki. Il faut dire que ces dernières années, le club merengue a raflé la mise pour plusieurs jeunes éléments de Ligue 1 à l'image d'Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni.