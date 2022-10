Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Kombouaré a honte, il lâche un message clair sur son avenir

Publié le 10 octobre 2022 à 13h30

Arthur Montagne

Après la lourde défaite dans le derby contre le Stade Rennais (0-3), Antoine Kombouaré a affiché sa déception, mais refuse de rendre les armes et assure qu'il va continuer à se battre. Le Kanak n'a donc pas l'intention de quitter ses fonctions malgré le début de saison très compliqué du FC Nantes.

Déjà battu dans la semaine en Ligue Europa par Fribourg (0-2), le FC Nantes s'est lourdement incliné dimanche face au Stade Rennais dans le derby de l'Ouest (0-3). Les Canaris poursuivent donc leur série noire puisqu'ils n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 28 août et une victoire contre Toulouse (3-1). La seule depuis le début de saison en Championnat. Résultat, le FC Nantes pointe à une inquiétante 19e place qui fragilise la position d'Antoine Kombouaré. Mais le Kanak, bien qu'il ait honte, assure qu'il ne compte rien lâcher.

«On a honte»

« On a honte. Dans un derby, perdre 3-0... Il y a beaucoup de matches où on est dedans, on a l'impression de tenir tête, et ça ne passe pas. Là, on fait une super entame. Mais comme toute équipe en difficulté, on a la poisse. Le premier but sur un centre contré par (Nicolas) Pallois nous fait mal. C'est difficile de trouver des points positifs après une telle défaite. On va essayer d'analyser ça et de préparer nos matches à domicile », lance l'entraîneur du FC Nantes en conférence de presse avant de projeter sur le futur.

Kombouaré veut «se battre»