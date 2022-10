Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu d’Iniesta sur un retour de Messi au Barça

Publié le 10 octobre 2022 à 20h15

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi pourrait quitter le Paris Saint-Germain en juin prochain et en Catalogne, la presse parle beaucoup d’un possible retour au FC Barcelone. Un scénario qui ravirait plus d’un supporter du Barça, mais qui ne semble pas vraiment convaincre Andrés Iniesta, ancien coéquipier de Messi.

Le feuilleton est lancé et il devrait rythmer une bonne partie de la saison. L’avenir de Lionel Messi fait énormément parler et si le PSG souhaite le garder, son retour au FC Barcelone est de plus en plus commenté. La situation économique du club catalan ne simplifie toutefois pas les choses.

« Je pense que c’est compliqué, mais dans le football on ne sait jamais »

Lors d’un entretien publié ce lundi par La Gazzetta dello Sport , Andrés Iniesta a été questionné sur un possible retour de Lionel Messi, avec qui il a joué des nombreuses années. « Je pense que c’est compliqué, mais dans le football on ne sait jamais » a avoué l’ancien milieu du FC Barcelone.

Le Barça a d’autres projets pour le moment