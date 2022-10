Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Barcelone et Paris, Lionel Messi a déjà tranché

Publié le 10 octobre 2022 à 11h15

Avec la fin de son contrat qui s’approche à grands pas, l’avenir de Lionel Messi fait énormément parler. Le Paris Saint-Germain aimerait le garder, mais un retour au FC Barcelone est évoqué par la presse espagnole, ce qui ne semble pas laisser insensible le septuple Ballon d’Or qui a passé la plupart de sa carrière dans le club catalan.

La fin de saison coïncidera avec la fin du contrat de Lionel Messi, arrivé au PSG en aout 2021. Un détail qui n’est pas passé inaperçu en Catalogne, où une campagne pour le retour de l’idole du Camp Nou au FC Barcelone a déjà été lancée, même si du côté de Paris on aimerait le convaincre de prolonger.

Messi de plus en plus tenté par un retour au Barça

D’après les informations de MARCA , Lionel Messi penserait de plus en plus à son avenir et surtout, à un retour au FC Barcelone. Cette option semble grandement le séduire, sachant qu’il pourrait être entrainé par un certain Xavi, son ancien coéquipier au Barça.

Au PSG, on pense déjà à son remplaçant

Du côté du PSG, un départ de Lionel Messi pourrait permettre de modifier l’identité de l’attaque, avec l’arrivée d’un profil différent. Cela pourrait notamment être le cas de Marcus Rashford ou encore Dusan Vlahovic, deux joueurs très appréciés par les Parisiens.