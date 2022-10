Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est déjà fixé pour l'avenir de Messi

Publié le 10 octobre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Alors les médias catalans ont apporté des révélations sur l’offre que compte transmettre le Paris Saint-Germain à Lionel Messi pour sa prolongation, il apparaît à l’analyse que le club de la capitale n’ait pas réellement le choix s’il souhaite prolonger l’attaquant argentin, les contours de son éventuelle proposition étant en fait quasi obligatoires. Explication.

Ces derniers jours, le quotidien sportif catalan Sport a indiqué que le Paris Saint-Germain allait prochainement bouger sur la prolongation de Lionel Messi, qui est pour l’instant en fin de contrat en juin prochain, avec juste une option pour une année supplémentaire qu’il est le seul à pouvoir activer.

Messi gardera son salaire au PSG

Selon Sport , le Paris Saint-Germain devrait proposer à l’attaquant argentin une prolongation d’un an, avec une nouvelle option pour une année supplémentaire, tout cela au même niveau de salaire qu’aujourd’hui à savoir 30 millions d’euros net par an.

Pas de marge de manoeuvre

A l’analyse, cela semble tout à logique, et même incontournable en fait. A partir du moment où le PSG souhaite prolonger Messi, il est évident qu’il ne peut lui proposer qu’un an de plus, compte tenu de son âge, avec une seconde année activable par ses soins, pour lui laisser l’opportunité de poursuivre un an de plus s’il le souhaite. Comme un gage de confiance donné par le club parisien. Au niveau du salaire, il en va de même. Il est évident que le PSG ne va pas proposer une augmentation de salaire à l’Argentin au vue de son âge. Pour autant, il ne peut pas non plus baisser ses émoluments, alors qu’il réalise pour l’instant un excellent début de saison et qu’il faut de surcroît marquer une forte différence avec la proposition du Barça, qui sera fatalement très largement inférieure. En clair, le PSG n’a pas réellement le choix. Et l’offre qu’il transmettra à l’Argentin sera forcément très proche de celle-ci.