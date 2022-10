Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand attaquant en approche ? La réponse

Publié le 10 octobre 2022 à 01h00

Arthur Montagne

Cet été, le PSG souhaitait recruter un nouveau buteur de référence, capable de servir de point d'appui. Plusieurs noms ont circulé, mais aucun transfert n'a pu être bouclé. Hugo Ekitike est arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat, mais c'est surtout pour préparer l'avenir. L'été prochain, Luis Campos pourrait donc de nouveau tenter le coup et ciblerait Pierre-Emerick Aubameyang. Une piste qui reste toutefois difficile à confirmer.

Durant le mercato estivale, le PSG a renforcé différents secteurs de jeu avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Néanmoins, aucun renfort offensif d'envergure n'est arrivé, ce qui a valu des regrets à Luis Campos qui espérait voir débarquer un gros buteur. Les noms de Gianluca Scamacca et surtout Robert Lewandowski ont circulé. Mais ce n'est peut-être que partie remise.

Transferts - PSG : La vérité est dévoilée au grand jour pour Aubameyang https://t.co/ouFqJBtYnn pic.twitter.com/qR1FChHgQG — le10sport (@le10sport) October 9, 2022

Aubameyang ne serait finalement pas suivi par le PSG

En effet, ces derniers jours, Foot Mercato a révélé l'existence d'un intérêt pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais a plusieurs fois été annoncé du côté du PSG, notamment lorsque Thomas Tuchel en était l'entraîneur. C'est d'ailleurs sous l'impulsion de l'Allemand que l'ancien attaquant a débarqué à Chelsea cet été. Mais avec le départ de Tuchel, l'avenir d'Aubameyang n'est pas assuré chez les Blues et le PSG serait intéressé. Toutefois, selon les informations d'Abdellah Boulma, « il n’y a rien avec Aubameyang . » Peut-être donc déjà la fin de ce dossier.

Campos voulait d'un grand buteur