Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prêt à faire un cadeau à Mbappé, déjà un coup dur pour Laurent Blanc ?

Publié le 10 octobre 2022 à 08h45

Arthur Montagne

Arrivé sur le banc de l'OL ces dernières heures, Laurent Blanc va devoir prendre des premières décisions importantes, notamment avec Rayan Cherki. Et pour cause, le jeune Lyonnais a peu joué depuis le début de saison, et le PSG semble à l'affût dans ce dossier.

C'est désormais officiel, Laurent Blanc est désormais l'entraîneur de l'OL. Et l'ancien coach du PSG va devoir gérer des premiers dossiers sensibles à l'image de la situation de Rayan Cherki, peu utilisé par Peter Bosz, et qui a récemment réclamé du temps de jeu. D'autant plus que sa récente prolongation jusqu'en juin 2024 ne le protège pas totalement d'un éventuel transfert l'été prochain.

Transferts - OL : Blanc a déjà fixé une condition pour le mercato https://t.co/vrhPEPDNTJ pic.twitter.com/uLtlaR4nc5 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Le PSG dans le coup pour Cherki ?

Et selon les informations de Calciomercato.it , le danger pourrait notamment venir du PSG qui suivrait avec attention l'évolution de la situation de Rayan Cherki à l'OL. Le club de la capitale pourrait ainsi tenter une offensive l'été prochain, à un an de la fin de son contrat.

Mbappé encense Cherki