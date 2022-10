Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle sortie fracassante sur la vente du club

Publié le 10 octobre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Invité à commenter les rumeurs insistantes concernant la vente de l'OM, Daniel Riolo n'hésite pas à pousser un gros coup de gueule sur la façon dont les informations, pas toujours vérifiées, sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et en attendant, Frank McCourt est toujours propriétaire de l'OM.

Depuis plus d'un an et demi, les rumeurs s'enchaînent concernant la vente de l'OM. Tout est parti d'une information divulguée par Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube . Le journaliste assurait que Frank McCourt avait décidé de vendre le club et que le communiqué l'officialisant allait être publié prochainement. Mais rien n'est arrivé, et Daniel Riolo s'agace de la propagation des rumeurs sur les réseaux sociaux.

Mercato - OM : McCourt, démission... Vézirian lâche encore une bombe sur la vente du club https://t.co/jDGgaySECy pic.twitter.com/NV0eM1CIzH — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Le coup de gueule de Riolo sur le hashtag #venteOM

« Il y a pas mal de gens qui parfois essaient de m’envoyer des infos. Mais dans ce cas-là de la vente de l’OM, c’est allé très très loin. Les gens suivent des personnes sur les réseaux sociaux. Ils suivent, écoutent et finissent par croire… Et cette partie-là en revanche, c’est incontrôlable pour nous. Moi je ne peux pas empêcher les gens d’aller suivre ou d’aller écouter sur Twitter », lance le journaliste au micro de l' After Foot .

«C’est pour cela que l’on parle d’influenceur»