Mercato : Un clash sur le point d'éclater avec Cristiano Ronaldo ? La réponse

Publié le 9 octobre 2022 à 17h45

Bernard Colas

En manque de temps de jeu à Manchester United, Cristiano Ronaldo serait en froid avec Erik ten Hag selon les récentes informations de la presse britannique. Le quintuple Ballon d’Or pointerait du doigt en interne le management de l’entraîneur néerlandais, une révélation qui a toutefois été démentie par le journaliste Fabrizio Romano.

Après avoir cherché à quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo tente désormais de se relancer sous les ordres d’Erik ten Hag, mais le Portugais connaît un début de saison très compliqué, avec seulement un but en 9 rencontres disputées. Cristiano Ronaldo aurait donc toujours des envies d’ailleurs, mais en attendant, sa relation avec l’entraîneur néerlandais fait parler.

Ronaldo exaspéré par Ten Hag ?

Selon les informations du Times , Cristiano Ronaldo serait agacé par les méthodes d’Erik ten Hag. L’ancienne star du Real Madrid ne serait pas du tout en accord avec les choix tactiques et les séances d’entraînement mises en place par le Néerlandais. Interrogé sur cette supposée mésentente, le journaliste Fabrizio Romano a tenu un discours différent.

« Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout ce que j’entends »