Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une grande décision pour son avenir

Publié le 10 octobre 2022 à 17h00

Arnaud De Kanel

Désireux de quitter Manchester United après un début de saison compliqué, Cristiano Ronaldo aurait ouvert la porte à un départ dès cet hiver. Malgré le fort intérêt de la MLS et de la franchise de David Beckham, CR7 continuerait de privilégier un départ en Europe afin d'y disputer la Ligue des Champions.

Après une demande de transfert vaine durant le mercato estival, Cristiano Ronaldo n'y arrive pas en club. Cantonné à un rôle de remplaçant, le quintuple Ballon d'Or est à bout et souhaite toujours quitter Manchester United. Les dernières rumeurs font échos d'un intérêt de l'Inter Miami et surtout du PSG. Bonne nouvelle pour les Parisiens, il souhaiterait évoluer en Europe.

Beckham veut Ronaldo

Du côté de la MLS, David Beckham fait les yeux doux à Cristiano Ronaldo afin que ce dernier le rejoigne à l'Inter Miami d'après le Sun . Cependant, CR7 a encore faim de gloire et privilégie de poursuivre l'aventure en Europe.

Excellente nouvelle pour le PSG mais...

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir à Luis Campos. Le Mirror rapporte que malgré l'intérêt de l'Inter Miami, Ronaldo veut jouer la Ligue des champions et montrer ce dont il est encore capable. Ainsi, le club le mieux placé pour l'accueillir serait le PSG. Un obstacle se dresserait tout de même sur la route du Portugais vers Paris car le club de la capitale ne pourrait le recruter qu'à l'été prochain...

...Ronaldo veut être transféré en janvier