Mercato - PSG : Un énorme coup à 100M€ pour satisfaire Mbappé ?

Publié le 10 octobre 2022 à 17h45

Axel Cornic

L’attaque du Paris Saint-Germain ne semble pas totalement satisfaire Kylian Mbappé, qui aurait bien aimé voir un profil assez inédit débarquer lors du dernier mercato estival. Ses dirigeants pourraient finalement lui offrir ce qu’il veut avec un an de retard, puisqu’en Italie de plus en plus de médias parlent d’un intérêt prononcé du PSG pour Dušan Vlahović.

Considéré comme l’un des plus grands talents de Serie A, Dušan Vlahović traverse une période assez compliquée à la Juventus, qui réalise d’ailleurs l’un des pires débuts de saison de son histoire. Une situation qui pourrait bien tourner en faveur du PSG...

La Juve pourrait sacrifier Vlahović

D’après les informations de Calciomercato.it , Dušan Vlahović serait suivi de près par le PSG, mais également par le Bayern Munich et Chelsea. Face aux problèmes rencontrés actuellement, la Juventus n’écarterait pas un départ en fin de saison contre une offre de 100M€, qui pourrait permettre aux dirigeants de renforcer l’équipe.

Parfait pour le jeu de Mbappé ?

Le Serbe pourrait ainsi être le pivot tant réclamé par Kylian Mbappé ! Alors qu’il se serait vu promettre Robert Lewandowski ou encore Gianluca Scamacca, le numéro 7 du PSG n’a vu personne arriver et n’a pas manqué de faire part de son mécontentement. A 22 ans, Vlahović serait sans aucun doute une option d’avenir aux côtés de Mbappé, de deux ans son aîné.