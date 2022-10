Foot - Mercato

Mercato : En plein calvaire, Cristiano Ronaldo envoie un message clair

Publié le 10 octobre 2022 à 07h45

Pierrick Levallet

Régulièrement écarté par Erik ten Hag en cette première partie de saison, Cristiano Ronaldo traverse une période difficile à Manchester United. Mais malgré tout, le Portugais se tient prêt en permanence. Il l’a d’ailleurs prouvé ce dimanche en se montrant décisif face à Everton (2-1) seulement quelques minutes après son entrée en jeu.

Après un mercato estival plutôt mouvementé, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Le Portugais a tout fait pour partir, en vain. Toutefois, le quintuple Ballon d’Or n’aurait pas encore exclu l’idée d’un départ, surtout au vu de sa situation. Depuis l’arrivée d’Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo a perdu sa place de titulaire indiscutable chez les Red Devils . Et il n’est même plus réquisitionné pour les rencontres importantes.

Le but de Cristiano Ronaldo sur une passe décisive de Casemiro. 🔥🔴🎥 @CanalplusFoot pic.twitter.com/OkRLbU3zJR — Actu Foot (@ActuFoot_) October 9, 2022

Ronaldo mis à l’écart par ten Hag

Placé sur le banc lors du derby face à Manchester City, Cristiano Ronaldo n’aura même pas eu droit à une seule minute de temps de jeu. Le Portugais n’aura pas pu aider les siens dans cette défaite cuisante (6-3). La situation paraît plutôt frustrante pour Cristiano Ronaldo. Mais comme toujours, il fait preuve d’un mental à toute épreuve et répond encore présent.

Décisif après son entrée en jeu face à Everton avec son 700ème but en club

Encore une fois sur le banc ce dimanche pour le déplacement sur la pelouse d’Everton, Cristiano Ronaldo a pu bénéficier de la blessure d’Anthony Martial pour entrer en jeu plus tôt que prévu. Et l’attaquant de 37 ans s’est montré décisif juste avant la mi-temps pour donner l’avantage à son équipe. Un but qui deviendra celui de la victoire au coup de sifflet final et qui est le 700ème but en club de sa prolifique carrière. Cristiano Ronaldo a répondu présent. Et avec la blessure d’Anthony Martial, Erik ten Hag pourrait être forcé de faire confiance au Portugais.