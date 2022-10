Foot - Mercato

Transferts : À l’approche du mercato, Cristiano Ronaldo est interpellé

Publié le 10 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo serait susceptible de ne pas aller au bout de son contrat à Manchester United en raison de sa situation sportive chez les Red Devils. Cependant, et alors qu’un départ cet hiver semble être dans les tuyaux, Ronaldo a un soutien de taille à Manchester : Marcus Rashford.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Cristiano Ronaldo pourrait ne pas s’éterniser du côté de Manchester United. Moins utilisé par son entraîneur Erik Ten Hag, le Portugais traînerait son spleen à Manchester United. Au point d’inciter son représentant Jorge Mendes à lui trouver une porte de sortie dès la session hivernale des transferts ?

Pas de décision avant la fin du Mondial pour l’avenir de Ronaldo

Fabrizio Romano s’est confié sur la situation de Cristiano Ronaldo ces derniers temps en faisant passer le message suivant à Caught Offside. « Il n'y a pas encore de nouvelles de Cristiano Ronaldo, c'est trop tôt. En novembre / décembre, pendant la Coupe du monde, il sera plus facile de comprendre la position de Cristiano avec Mendes - pour l'instant, rien n'a changé ».

Rashford partage sa « joie » de jouer avec Ronaldo