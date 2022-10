Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande nouvelle tombe pour l'avenir de Luis Campos

A peine arrivé au PSG, Luis Campos avait déjà été annoncé sur le départ. A la recherche d’un directeur sportif, Chelsea était prêt à mettre les moyens pour attirer le Portugais. Finalement, le club londonien devrait jeter son dévolu sur Christopher Vivell. L’actuel directeur technique du RB Leipzig règle les derniers détails avant de signer son contrat.

Après un second passage très critiqué, Leonardo a été remercié par le PSG en fin de saison. Dans la foulée, Nasser Al-Khelaïfi a nommé Luis Campos à sa place. Un choix logique vu le passif du Portugais, notamment en Ligue 1 avec l’AS Monaco et le LOSC. Et pour ses débuts avec le PSG, Luis Campos a réussi un sacré dégraissage dans l’effectif.

Mais à peine arrivé, déjà courtisé. Racheté la saison dernière, Chelsea est à la recherche d’un directeur sportif et se voyait bien faire venir Luis Campos. Les Blues étaient même prêts à lui offrir un budget transfert XXL accompagné d’un gros salaire. Heureusement pour le PSG, Chelsea devrait se tourner vers un autre profil.

Chelsea will work on details to complete Christopher Vivell appointment this week. He's expected to join as new technical director, waiting for final steps then it will be time to sign contracts. 🔵 #CFC Appointment of new sporting director, not imminent yet. pic.twitter.com/1YVeyiUetZ