Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos tente un coup de folie à 150M€

Publié le 10 octobre 2022 à 09h00

Arthur Montagne

Toujours désireux de recruter un attaquant de très haut niveau, le PSG pourrait revenir à la charge l'été prochain sur Rafael Leão. L'attaquant de l'AC Milan est la grande priorité de Luis Campos qui réfléchirait à l'idée de lever la clause libératoire de l'international portugais. Son montant ? 150M€.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non . » Interrogé sur le mercato estival du PSG, Luis Campos se montrait catégorique concernant sa déception. Loin d'être satisfait du recrutement, le dirigeant portugais regrette notamment l'absence de l'arrivée d'un buteur d'envergure internationale. C'est la raison pour laquelle le PSG serait prêt à toutes les folies l'été prochain sur un attaquant très apprécié par Luis Campos.

Mercato - PSG : Le vent a tourné dans ce dossier XXL de Campos https://t.co/MjupjT22uX pic.twitter.com/bKk8QKDINV — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

150M€ pour Rafael Leão ?

En effet, selon les informations de Media Foot , le PSG serait toujours très chaud pour le recrutement de Rafael Leão qui brille à l'AC Milan et que Luis Campos connaît très bien. A tel point que le club parisien serait même prêt à lever la clause libératoire de l'international portugais estimée à 150M€. Il faut dire que Luis Campos n'a jamais caché sa déception d'avoir raté le transfert d'un grand attaquant l'été dernier.

Campos veut un grand attaquant