Mercato - OL : Déjà une révolution en préparation ? Laurent Blanc s’explique

Publié le 10 octobre 2022 à 17h15

Bernard Colas

Nommé à la tête de l’Olympique Lyonnais après le départ de Peter Bosz, Laurent Blanc songerait à relancer certains joueurs de l’effectif ayant perdu leur place ces derniers mois, à l’instar d’Houssem Aouar et Jérome Boateng. Un sujet sur lequel le nouvel entraîneur de l’OL est revenu ce lundi en conférence de presse.

Après le nul contre Toulouse (1-1), l’Olympique Lyonnais a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Peter Bosz. Ce dimanche, le Néerlandais a donc été démis de ses fonctions, remplacé par Laurent Blanc. Alors qu’il a découvert ses nouveaux joueurs ce lundi, l’ancien entraîneur du PSG aurait déjà quelques idées pour permettre à l’OL de retrouver la victoire. Thiago Mendes devrait être replacé dans l’entrejeu, ce qui pourrait offrir une opportunité à Jérome Boateng, qui n’a pas disputé le moindre match cette saison. Houssem Aouar devrait également avoir une chance de se relancer sous les ordres de son nouvel entraîneur, qui n’a pas voulu trop en dire sur le sujet en conférence de presse.

« Je me dois de compter sur eux »

« Aouar ? Je compte sur lui comme sur les autres. Je me dois de compter sur eux. J'accepte toujours les bons joueurs dans mon effectif et le joueur que vous citez est un très bon joueur », a confié Laurent Blanc, relayé par L’Équipe .

« Laissez-moi me faire ma propre opinion »