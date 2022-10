Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : À peine arrivé, Laurent Blanc met déjà un gros coup de pression

Publié le 10 octobre 2022 à 18h30

Bernard Colas

Ce lundi, Laurent Blanc était présenté à la presse au lendemain de sa nomination sur le banc de l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour le nouveau technicien des Gones d’envoyer plusieurs messages forts à ses nouveaux joueurs, alors que le club pointe à la 9e place de la Ligue 1 après sa série de cinq matches sans victoire.

La nouvelle contreperformance de l’OL face à Toulouse (1-1) aura donc été fatale à Peter Bosz. Ce dimanche, le club rhodanien a officialisé le départ du Néerlandais, remplacé par Laurent Blanc sur le banc. C’est la première fois depuis la fin de son passage au PSG en 2016 que l’ancien sélectionneur des Bleus reprend du service en Europe. Conscient du défi qui l’attend, alors que l’OL est 9e de Ligue 1, Laurent Blanc a prévenu ses joueurs.

« On va y aller avec douceur mais fermeté »

« On va y aller avec douceur mais fermeté. Les joueurs sont conscients que la situation ne reflète pas les objectifs fixés, ils sont assez grands pour savoir qu'il faut être plus performants. Je leur ai fait un discours court mais déterminé en leur disant que l'objectif était de prendre le maximum de points sur les cinq prochains matchs jusqu'à la trêve. L’urgence est d'être plus efficace en termes de jeu mais surtout prendre des points. Les joueurs sont conscients qu'il faut faire plus. A nous de faire notre travail le mieux possible pour remplir cet objectif d'ici le 13 novembre, ensuite on aura plus de temps pour mettre en place tout un tas de choses », a confié Laurent Blanc, qui prévoit de s’entretenir avec ses nouveaux joueurs.

Nouvel entraîneur de #OL, Laurent Blanc retrouve un club 🇪🇺 après son départ du #PSG en 2016Pourtant, les opportunités n’ont pas manqué. À l’étranger (Barcelone, Manchester Utd, Chelsea ou l’Inter) mais aussi en Ligue 1 (#LOSC, #Nantes)📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/FwPIaAPZWv — Bernard Colas (@BernardCls) October 10, 2022

« Avec notre effectif, il y aura des choix à faire »

« Même quand ça passe bien tu as des entretiens individuels. Il faut entretenir des liens avec les joueurs. J'ai besoin d'avoir une relation avec le groupe, c'est ma façon de manager. J'ai besoin de discuter avec eux, d'avoir leur ressenti, j'ai besoin de les apprécier. Il y aura des choix à faire, ces choix, je les ferai. Avec notre effectif, il y aura des choix à faire, toujours pour le bien de l'équipe et assumer cette responsabilité d'aller chercher les points. La situation est urgente, n'ayons pas peur des mots », a poursuivi Laurent Blanc, dans des propos relayés par RMC .

« Il y aura une double ration. On va bosser »