Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas se lâche sur l’arrivée de Laurent Blanc

Publié le 10 octobre 2022 à 15h00

Axel Cornic

Ce lundi a eu lieu la conférence de presse de présentation de Laurent Blanc, officiellement nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais. L’ancien du PSG et de l’équipe de France vient remplacer un Peter Bosz critiqué depuis le début de la saison et Jean-Michel Aulas semble persuadé d’avoir fait le bon choix.

C’est l’une des grandes annonces de ces derniers jours, Laurent Blanc fait son grand retour en Ligue 1. Après avoir mené le PSG de 2013 à 2016, l’ancien défenseur avait pris du retrait et n’a eu qu’une expérience de quelques mois à la tête du club qatari d’Al-Rayyan. Il a ainsi rejoint l’OL, actuellement 9e de Ligue 1, afin de relancer un projet qui a pris un gros retard avec les derniers mois de Peter Bosz.

Mercato - OL : Après le PSG, Blanc a refusé du lourd sur le marché https://t.co/FTvz75HDqg pic.twitter.com/xbBfeu8Uo0 — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc entraîneur de l'OL »

Présent en conférence de presse aux côtés de son nouvel entraineur, Jean-Michel Aulas s’est dit très heureux de l’arrivée de Laurent Blanc. « J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc entraîneur de l'OL. Ça n'avait pas pu se faire » a déclaré le président de l’OL. « Quand on a eu l'opportunité, on a foncé. Je suis très heureux d'accueillir Laurent. Les premiers contacts ont été pris il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de certitudes jusqu'à hier ».

« C'est difficile de prendre des décisions trop tôt sans savoir si ces décisions sont les meilleures »

Jean-Michel Aulas est également revenu sur son choix de se séparer de Peter Bosz, qu’il a tenu à remercier. « Hier, quand on s'est serré la main avec Peter, j'ai serré la main d'un homme intelligent et loyal, qui a probablement loupé les objectifs définis ensemble mais qui est resté un homme bien » a-t-il tenu à préciser. « Aujourd'hui, on est dans le futur, on a pris nos responsabilités. C'est difficile de prendre des décisions trop tôt sans savoir si ces décisions sont les meilleures ».

Une bonne nouvelle pour Boateng et Aouar ?