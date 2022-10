Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Genesio réagit au grand retour de Laurent Blanc

Publié le 10 octobre 2022 à 14h10

Axel Cornic

Ancien de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio a donné son avis au sujet de l’arrivée de Laurent Blanc en lieu et place d’un Peter Bosz viré tout récemment. Désormais au Stade Rennais, il sera le premier adversaire de l’ancien du PSG et de l’équipe de France, qui fait son grand retour en Ligue 1 six après son départ.

Lié à des nombreux clubs ces dernières années, Laurent Blanc a refusé les projets les uns après les autres... jusqu’à maintenant ! L’OL a en effet annoncé tout récemment son arrivée, pour remplacer un Peter Bosz qui n’a finalement pas convaincu.

Mercato - OL : À peine arrivé, Laurent Blanc fait déjà l'unanimité https://t.co/Hms3jW9W2z pic.twitter.com/lsrqHDHEYH — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

« Je suis content que Laurent revienne dans le championnat de France »

Pour son premier match de Ligue 1 depuis plus de six ans, Laurent Blanc rencontrera un ancien de l’OL, en la personne de Bruno Genesio. « Je suis content que Laurent revienne dans le championnat de France » a expliqué le coach du Stade Rennais, au micro de Prime Video . « Pour moi, il a fait un très bon travail au PSG. Il a gagné tout ce qu’il était possible de gagner au niveau national. Il reste pour moi une référence. Content de le revoir parmi nous ».

« Blanc est un grand entraineur »