Mercato : Le calvaire est fini pour Griezmann, le Barça sort du silence

Publié le 9 octobre 2022 à 18h00 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 18h16

Pierrick Levallet

Limité à 30 minutes de temps de jeu par rencontre depuis le début de saison, Antoine Griezmann devrait voir son calvaire prendre fin très prochainement. L’Atletico de Madrid et le FC Barcelone ont trouvé un accord autour du montant de l’option d’achat de l’international tricolore. Le club catalan a d’ailleurs confirmé l’information.

Depuis le début de saison, Antoine Griezmann faisait face à une situation particulière. Alors que son prêt comportait une clause transformant l’option d’achat de 40M€ en obligation, l’Atletico de Madrid avait décidé de ne faire jouer l’international tricolore que 30 minutes par rencontres. L’attaquant de 31 ans vivait donc un véritable calvaire depuis quelques semaines. Mais ce dernier devrait prendre fin. En effet, le FC Barcelone et l’Atletico de Madrid aurait trouvé un accord pour réduire l’option d’achat d’Antoine Griezmann à environ 20M€ en plus de quelques bonus. Le club catalan l’a d’ailleurs confirmé par l’intermédiaire de Mateu Alemany ce dimanche.

Mercato : La grande annonce du Barça sur le transfert de Griezmann https://t.co/XHihOfQ6GR pic.twitter.com/k1tsMJCipQ — le10sport (@le10sport) October 8, 2022

Le Barça confirme pour Griezmann

« L’opération Griezmann s’est conclue. Une magnifique opération économique pour nous » a affirmé le directeur sportif du FC Barcelone lors de l’assemblée générale du club. L’Atletico de Madrid devrait donc être en mesure d’être plus libre d’utiliser Antoine Griezmann désormais. Et dans cette opération, tout le monde devrait être gagnant.

«On réalise une économie de salaire très importante»