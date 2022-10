Foot - Mercato

Mercato : Ça brûle en coulisse pour le retour de Laurent Blanc

Publié le 9 octobre 2022 à 17h00 - mis à jour le 9 octobre 2022 à 17h05

Thomas Bourseau

Après un début de saison plutôt positif, l’OL a littéralement sombré ces dernières semaines. Et au terme d’une série de cinq matchs sans victoire en Ligue 1, Peter Bosz aurait été remercié par le club rhodanien. Pour le remplacer, l’heureux élu serait Laurent Blanc dont l’arrivée ne ferait plus aucun doute. Et au sein de l’organigramme de l’OL, il n’y aurait à ce jour pas de révolution.

Il semble que le match nul concédé par l’OL vendredi au Groupama Stadium face au Toulouse FC (1-1) aura été l’ultime camouflet pour la direction de l’Olympique Lyonnais. En effet, après quatre défaites de rang face à Lorient, l’AS Monaco, le PSG et le RC Lens, Peter Bosz aurait plus que simplement entamé son crédit aux yeux des hauts décideurs de l’OL. Et ce dimanche, alors qu’une réunion de crise aurait été programmée à l’OL, le suspense n’avait pas lieu d’être selon RMC Sport qui a scellé le sort de Bosz.

Laurent Blanc va déposer ses valises à l’OL

Et pour le remplacer, alors qu’il a été question d’un retour XXL de Rudi Garcia, il faudrait plus compter sur un retour en Ligue 1 de Laurent Blanc. Après avoir entraîné les Girondins de Bordeaux et le PSG, le champion du monde 98 serait attendu à l’OL selon le journaliste de Prime Video Sport Karim Bennani qui a fait part de la venue de Franck Passi et de Philippe Lambert qui figurait dans le staff technique de l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France lors de son aventure qatarie à Al-Rayyan et au PSG.

Blanc avec Passi et Lambert. Giuly, Vercourtre et Caçapa retenus