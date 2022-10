Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Galtier affole la L1, un joli transfert en vue ?

Publié le 9 octobre 2022 à 16h15

Arthur Montagne

Relégué au troisième rang dans la hiérarchie des gardiens de but au PSG, Sergio Rico est l'un des grands perdants du transfert avorté de Keylor Navas cet été. Mais le portier espagnol pourrait bien rebondir lors du mercato d'hiver puisque deux clubs de Ligue 1 sont le coup, à savoir le LOSC et l'OGC Nice.

Cet été, le PSG a tenté de se séparer de Keylor Navas afin d'économiser son salaire, mais également pour ne pas garder en tant que doublure un gardien de cette dimension. En effet, Christophe Galtier a rapidement décidé de faire de Gianluigi Donnarumma son portier titulaire. Mais alors que Naples s'était positionné pour recruter Keylor Navas, le Costaricien es finalement resté au PSG ce qui bloque totalement Sergio Rico à Paris où son horizon est bouché.

Lille veut recruter Sergio Rico...

Par conséquent, un départ de Sergio Rico n'est pas à exclure cet hiver, et selon les informations de Media Foot , l'Espagnol pourrait bien rester en Ligue 1. En effet, le LOSC serait notamment intéressé par son profil compte tenu du fait que Leo Jardim ne convainc pas tandis que Lucas Chevalier est encore un peu jeune.

... L'OGC Nice aussi !