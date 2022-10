Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier interpelle une recrue de Campos

Publié le 9 octobre 2022 à 09h45

Arthur Montagne

Titulaire pour la première fois depuis sa signature au PSG, Carlos Soler a connu des débuts compliqués puisqu'il a été l'auteur d'une prestation globalement mitigée. Mais Christophe Galtier monte au créneau pour le joueur espagnol, remplacé à l'heure de jeu par Neymar sur la pelouse de Reims (0-0).

Recruté en toute fin de mercato, Carlos Soler a connu sa première titularisation dimanche contre Reims (0-0). Des débuts contrastés pour l'ancien joueur de Valence qui a livré une prestation poussive. Mais Christophe Galtier a tenu à monter au créneau pour son joueur.

«Il découvre évidemment la Ligue 1»

« C’est simplement une question de rythme et de repères. Prenons l’exemple de Carlos Soler, qui a démarré avec peu de repères après avoir peu joué avec nous et être arrivé tardivement au club. Il découvre évidemment la Ligue 1, mais il découvre encore ses partenaires puisque nous avons peu de séances de travail, et est encore en manque de rythme », lance Galtier en conférence de presse.

«C’était difficile pour lui alors qu’il est un joueur qui a un très très bon niveau»