Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : La confirmation tombe, le calvaire est fini pour Griezmann

Publié le 8 octobre 2022 à 12h15

Arnaud De Kanel

Antoine Griezmann entrevoit enfin le bout du tunnel. Le Français, qui jusque là devait se contenter de disputer 30 minutes par rencontre à cause d'un conflit entre l'Atletico de Madrid et le FC Barcelone, devrait rejoindre définitivement les Colchoneros. L'officialisation du transfert interviendra la semaine prochaine à en croire les informations de la presse espagnole.

Le calvaire touche à sa fin pour Antoine Griezmann. Depuis le début de la saison, Diego Simeone est contraint de le faire jouer uniquement les 30 dernières minutes des matchs car la direction de l'Atletico n'entend pas payer la somme réclamée par le Barça dans son prêt. Mais les deux clubs sont sur le point de trouver une solution.

Mercato : La presse espagnole confirme un coup de tonnerre pour Griezmann https://t.co/zrmxX8IX3H pic.twitter.com/hsjpKSRCfe — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Accord Atlético-Barça pour Griezmann

La fin du feuilleton approche. Le quotidien AS rapporte que l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone seraient parvenus à un accord pour le transfert d'Antoine Griezmann. La somme avoisinerait les 20M€ + bonus et le Français signera jusqu'en 2026. Son salaire annuel est estimé à 8M€ net.

Officialisation la semaine prochaine ?