PSG : Après Mbappé, une recrue du mercato fait polémique sur Instagram

Publié le 10 octobre 2022 à 20h00

Arnaud De Kanel

Prêté par le Stade de Reims au PSG, la révélation de la saison passée Hugo Ekitike n'arrive pas à s'imposer. L'attaquant n'a pas su saisir sa chance lors de la rencontre face à l'OGC Nice. Il doit se contenter de quelques miettes depuis le début de la saison et à l'instar de Kylian Mbappé, fait part de son mécontentement sur Instagram.

Durant le mercato estival, Luis Campos prenait les commandes du recrutement au PSG et décidait de recruter le jeune Hugo Ekitike, révélation de la saison 2021-2022 en Ligue 1. Or, Christophe Galtier n'avait pas eu son mot à dire sur ce choix comme l'a révélé L'Equipe , et cela se ressent depuis le début de la saison. En effet, l'ancien rémois joue peu et exprime sa frustration par le biais d' Instagram comme son coéquipier Kylian Mbappé.

PSG : Mbappé met encore le feu aux réseaux sociaux https://t.co/sAYcUTSEPW pic.twitter.com/8Jry3Q8mGF — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

Ekitike se lâche sur Instagram

Mécontent de sa situation, c'est sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Instagram qu'Hugo Ekitike envoie des messages forts. Après le déplacement à Reims, il a publié un cliché de lui-même en train de distribuer des maillots aux supporters rémois dans sa story Instagram en légendant : « Merci pour l’accueil, content de vous avoir revu... » accompagné d'émoticônes qui représentent un haussement d'épaules. Il s'agit déjà de sa troisième story du genre depuis le début de la saison. Le jeune attaquant du PSG commence à s'agacer.

Mbappé fait de même

Les footballeurs vivent avec leur temps, celui des réseaux sociaux, et ne ratent jamais une occasion de véhiculer un message lorsque quelque chose leur déplait. Avant Hugo Ekitike, c'est Kylian Mbappé qui a fait polémique au PSG. En effet, après le match face à Reims, il a utilisé le même outil qu'Ekitike pour tacler les choix de Galtier en utilisant le #PivotGang, faisant allusion au rôle qu'il occupe et qui lui déplait fortement au PSG. Les tensions couvent à Paris...