Mercato - Real Madrid : La vérité éclate pour le transfert d'Haaland

Publié le 10 octobre 2022 à 18h45

Thomas Bourseau

Alors que le nom d’Erling Braut Haaland revient avec insistance dans la presse espagnole concernant une éventuelle arrivée au Real Madrid, Pep Guardiola a nié l’existence d’une clause libératoire facilitant ce transfert. Et l’entraîneur de Manchester City aurait dit vrai.

Erling Braut Haaland met le feu aux terrains de Premier League et par la même occasion à la presse étrangère. En effet, auteur d’un début de saison canon pour son premier exercice à Manchester City, l’international norvégien aurait tapé dans l’oeil du Real Madrid qui aimerait bien faire de lui le successeur de Karim Benzema.

Guardiola monte au créneau pour Haaland

Et pour parvenir à ses fins, le club merengue aurait la ferme intention de lever à terme la clause libératoire incluse dans le contrat courant jusqu’en juin 2027 d’Haaland à Manchester City. Invité à s’exprimer sur la question, son entraîneur Pep Guardiola a nié l’existence d’une clause facilitant un transfert au Real Madrid. « Ce n'est pas vrai. Il n'a pas de clause libératoire pour le Real Madrid ou toute autre équipe. Les rumeurs et les gens qui parlent, nous ne pouvons pas les contrôler. Je m'inquiète toujours de ce que nous pouvons contrôler ».

Pas de clause libératoire favorisant le Real Madrid