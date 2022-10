Foot - Mercato

Mercato : Le feuilleton Haaland part dans tous les sens

A peine arrivé et Erling Haaland pourrait déjà à terme quitter Manchester City. Depuis plusieurs jours, l’avenir de l’attaquant norvégien est au coeur d’une folle rumeur autour d'un transfert Real Madrid. La presse espagnole évoquait une clause dans le contrat du joueur lui permettant de rejoindre club madrilène en 2024. Très rapidement Pep Guardiola a nié. Mais le transfert du Citizen est encore loin de se concrétiser.

Cet été, Manchester City a réalisé une excellente affaire en recrutant Erling Haaland pour seulement 60M€. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant avait préféré rejoindre les Citizens . Mais ces derniers jours, l’international est au coeur d’une folle rumeur sur le marché des transferts.

To be clear. Erling Haaland contract doesn’t include specific clause for any specific club ❌🔵 #MCFCThere will be [not now…] a release clause available for all the clubs.…no sense now, as he’s very happy at Manchester City.More on Leão & Haaland: https://t.co/UW5kbVtQNd pic.twitter.com/hBnG7aijDa