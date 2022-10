Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’habile sortie du Barça sur le retour de Messi

Publié le 10 octobre 2022 à 19h00

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait ne pas s’éterniser du côté du Paris Saint-Germain en raison de l’intérêt concret du FC Barcelone. D’ailleurs, le directeur du football Mateu Alemany s’est habilement exprimé sur la question.

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi ne semble pas être sur la fin. En attestent ses 8 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues au PSG cette saison, l’international argentin est fin prêt à relever le défi de ce qui pourrait sonner comme sa dernière Coupe du monde comme il l’a dernièrement révélé à ESPN . Pleinement intégré à la vie parisienne et au Paris Saint-Germain, Messi l’a confirmé lors de la dernière trêve internationale. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé ».

Laporta attend Messi au FC Barcelone

Le FC Barcelone aurait la ferme intention de rapatrier sa légende vivante à l’occasion du prochain mercato estival, moment où son contrat au PSG arrivera à expiration. Le président Joan Laporta l’a d’ailleurs confirmé cet été et a fait une nouvelle fois allusion à un potentiel retour de Messi au FC Barcelone dimanche lors de l’assemblée générale des socios en faisant un point sur les travaux sur le Camp Nou la saison prochaine.

Le Barça annonce « beaucoup d’autres » recrues via le marché des agents libres