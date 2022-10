Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après l’arrivée de Blanc, Aulas fracasse Juninho

Publié le 10 octobre 2022 à 16h30

Bernard Colas

Ce dimanche, Laurent Blanc a été choisi par l’Olympique Lyonnais afin de succéder à Peter Bosz. Un profil apprécié depuis longtemps par Jean-Michel Aulas, notamment en 2019, avant de finalement opter pour Rudi Garcia, le choix de Juninho. Ce lundi, le président de l’OL n’a pas manqué de tacler son ancien directeur sportif au moment de revenir sur cette arrivée avortée.

Ce dimanche, l’Olympique Lyonnais a officialisé l’arrivée de Laurent Blanc, succédant à Peter Bosz sur le banc. L’ancien entraîneur du PSG est l’une des priorités de Jean-Michel Aulas depuis plusieurs années, mais les conditions n’avaient pas été réunies pour permettre à Blanc de débarquer à Lyon. Cela a notamment été le cas en 2019, après le départ de Sylvinho. Finalement, c’est Rudi Garcia qui avait été choisi, sur décision de Juninho. « À l’époque, j’étais solidaire avec Juninho , expliquait en janvier dernier Jean-Michel Aulas, confirmant au micro d’ Europe 1 apprécier le profil de Laurent Blanc. C’est un garçon qui a une expérience incomparable. Je l’avais vu longuement en Russie pendant la Coupe du monde. J’avais bien senti cette capacité chez lui. Les choses ne se sont pas faites. »

Nouvel entraîneur de #OL, Laurent Blanc retrouve un club 🇪🇺 après son départ du #PSG en 2016Pourtant, les opportunités n’ont pas manqué. À l’étranger (Barcelone, Manchester Utd, Chelsea ou l’Inter) mais aussi en Ligue 1 (#LOSC, #Nantes)📝⬇️ @Le10Sporthttps://t.co/FwPIaAPZWv — Bernard Colas (@BernardCls) October 10, 2022

« J'ai fait une erreur, je le reconnais »

Laurent Blanc a finalement été choisi trois ans plus tard, l’occasion pour Jean-Michel Aulas de faire son mea-culpa, tout en glissant un tacle à son ancien directeur sportif, sans même citer son nom. « J'avais pris un engagement vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho, directeur sportif de l'OL à l'époque) de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais , a déclaré le président de l’OL en conférence de presse ce lundi. J’ai eu la chance de gagner plus de 50 titres avec les équipes masculines et féminines. Avec Laurent, j'ai la conviction qu'on va y arriver. J'ai une telle envie d'y arriver... Il ne me reste plus des dizaines d'années à être responsable de l’OL . »

« J'ai toujours rêvé d'avoir Laurent Blanc entraîneur de l’OL »