PSG : Une incroyable accusation est lâchée sur Lionel Messi

Publié le 11 octobre 2022 à 05h15

Thibault Morlain

Ancien gardien du Real Madrid, Jerzy Dudek s’est remémoré certains Clasico qu’il a pu disputer face au FC Barcelone. Et le Polonais a alors révélé au grand jour une facette peu connue de Lionel Messi. En effet, derrière le caractère calme de l’actuel joueur du PSG, Messi cacherait bien son jeu pour provoquer ses adversaires.

Ces dernières années, les duels entre le FC Barcelone et le Real Madrid ont régulièrement été le théâtre de grosses tensions entre les joueurs de chaque camp. Côté Merengue, Sergio Ramos ou encore Pepe étaient souvent à l’origine de ces échauffourées. Mais chez les Blaugrana, on provoquait également, Lionel Messi le premier visiblement.

« Messi provoquait énormément »

Dans des propos accordés à Marca , Jerzy Dudek est ainsi revenu sur certains Clasico. L’ancien gardien du Real Madrid a notamment expliqué : « Messi provoquait énormément, tout comme le FC Barcelone et Pep Guardiola. Ils étaient toujours prêts à vous embêter ».

« J’ai vu et entendu Messi dire des mots grossiers »