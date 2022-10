Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur cette piste à 150M€ de Campos

Publié le 11 octobre 2022 à 14h30

Dan Marciano

Lié contractuellement au Milan AC jusqu'en 2024, Rafael Leão susciterait l'intérêt de nombreuses équipes européennes. Alors que le contrat de Lionel Messi arrive à son terme en juin prochain, le PSG pourrait faire du Portugais son successeur. Mais Chelsea garderait aussi un œil sur le joueur de 23 ans, passé par le LOSC il y a quelques années.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? La question pourrait se poser à de nombreuses reprises dans les prochains mois et faire la UNE des quotidiens sportifs. Lié au PSG jusqu'en juin, l'international argentin n'a encore pris aucune décision, mais les spéculations sur son avenir sont nombreuses. Certains médias espagnols l'envoient au FC Barcelone, tandis que d'autres évoquent une offre de prolongation de la part de Nasser Al-Khelaïfi. La réponse de Messi n'est pas connue, mais le PSG se prépare à toutes les éventualités en coulisses, notamment à celle de le perdre en juin prochain.





Mercato - PSG : Campos prend une décision fracassante pour l’avenir de Messi https://t.co/7cAzfQ8aJ4 pic.twitter.com/61761VeMRT — le10sport (@le10sport) October 11, 2022

Le PSG sur les traces de Rafael Leão

Les dirigeants du PSG devront donc se mettre en quête d'un successeur. Et selon les informations de Média Foot, un nom est évoqué en interne. Celui de Rafael Leão, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Milan AC et auteur de quatre buts cette saison. Le club parisien envisagerait de lever sa clause libératoire fixée à 150M€ dans les prochains mois.

Chelsea prêt à se retirer du dossier Leão

Le PSG serait en bonne position dans ce dossier si l'on en croit les informations de la presse italienne. les dirigeants du Milan AC ne parviennent pas à prolonger son contrat et un cador se serait retiré de ce dossier. Selon Tuttosport, Chelsea préférerait miser sur Christopher Nkunku. Toutefois, Graham Potter n'a pas tari d'éloges à l'égard de Rafael Leão. Un joueur qu'il pourra observer ce mardi à l'occasion de la rencontre entre le Milan AC et Chelsea en Ligue des champions.

« Vous pouvez voir sa qualité et ce qu'il apporte »