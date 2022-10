Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les raisons de cet énorme projet de QSI

Publié le 11 octobre 2022 à 14h00

Thibault Morlain

Après le PSG, Braga. Ce lundi, l'officialisation est tombée, QSI a racheté 21,67% des parts du club portugais. Les Qataris étendent ainsi leur influence dans le monde du football. Cela faisait maintenant un certain temps qu'il était question que QSI débarque dans un autre club. Ce sera donc à Braga. Et voilà pourquoi...

En 2011, QSI rachetait donc le PSG. En 2022, c'est Braga qui a été, en partie, racheté par les Qataris. En effet, ce lundi, l'opération a été officialisée. Déjà propriétaire du club de la capitale, QSI s'est offert 21,67% des parts de l'équipe portugaise.

« Un club vraiment développé »

Et ce mardi, pour L'Equipe , une source chez QSI a expliqué cet investissement à Braga. Elle a ainsi confié : « Nous recherchons dans tous les sports des investissements financiers intelligents. Le padel est un bon exemple de start-up partie de rien et qui sera une entreprise à succès, les six premiers le démontrent déjà. Braga est un exemple différent, ce n'est pas une start-up mais un club vraiment développé, qui a le potentiel pour passer au niveau supérieur. QSI regarde d'autres clubs, mais uniquement pour un investissement minoritaire, et d'autres sports. Après la Coupe du Monde, QSI deviendra beaucoup plus important ».

