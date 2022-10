Foot - Mercato

Mercato : Griezmann se fait clasher à Barcelone après son transfert

Publié le 11 octobre 2022 à 13h10

Hugo Chirossel

Contraint de ne disputer que 30 minutes par rencontre en raison de l’imbroglio entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, le dossier Antoine Griezmann a enfin été réglé. Les deux clubs se sont mis d’accord pour que l’international français retourne définitivement chez les Colchoneros. Un dirigeant blaugrana en a profité pour envoyer un petit tacle à l’attaquant de 31 ans après cette annonce.

Enfin. Le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid se sont entendus sur le cas Antoine Griezmann. Les Colchoneros ne voulaient pas payer les 40M€ de son option d’achat et limitaient donc son temps de jeu depuis le début de la saison. Les deux parties se sont mis d'accord sur une indemnité d’environ 20M€.

« C'est ce que je voulais depuis mon arrivée »

Un soulagement forcément pour Antoine Griezmann, qui ne jouait que 30 minutes par match depuis la reprise. « Je suis très heureux, c'est ce que je voulais depuis mon arrivée, rester ici, être à nouveau Atlético et profiter de ce club, de cet entraîneur, de ces coéquipiers, du stade, des supporters… », a-t-il confié dans un entretien accordé aux médias de l’Atlético de Madrid.

Vas deixar un gran record donant-ho tot animant al Palau , a la gespa , malauradament , crec que no tant… https://t.co/5RLp7qkDwW pic.twitter.com/F20X9r1RwT — Mikel Camps (@MikelCamps) October 10, 2022

« Sur la pelouse, malheureusement… »