Mercato - PSG : Campos est prêt à dépenser 150M€ pour oublier Messi

Publié le 11 octobre 2022 à 10h45

Axel Cornic

Alors que la fin du contrat de Lionel Mess approche à grands pas, Luis Campos semble déjà pencher pour un départ, alors que les propriétaires du Paris Saint-Germain envisageraient plutôt une prolongation. Pour le remplacer, il souhaiterait miser sur un jeune talent portugais qui n’est autre que Rafael Leao, Champion d’Italie en titre avec l’AC Milan.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Arrivé en 2021, le septuple Ballon d’Or pourrait quitter le PSG en juin prochain, puisque son contrat touchera à son terme. Si du côté du Qatar on pencherait pour une prolongation, cela ne serait pas du tout le cas de Luis Campos…

Campos veut remplacer Messi par Leao

Tuttosport nous annonce ce mardi que l’architecte du nouveau projet parisien ne serait pas vraiment convaincu par le fait de garder à tout prix un Lionel Messi qui aura 35 ans le 24 juin prochain, quelques jours donc avant la fin de son contrat. Il semble persuadé que le PSG doit miser sur la jeunesse pour construire un projet solide, qui se développera au fil des saisons.

