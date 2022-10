Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait mis le doigt sur un coup en or

Publié le 11 octobre 2022 à 06h00

Thomas Bourseau

Ancien directeur sportif du PSG, poste qu’il a perdu à la fin de la saison dernière, Leonardo aurait courtisé un talent brésilien qui a confirmé toutes les promesses placées en lui. Zinedine Zidane et Jürgen Klopp le tiendraient également en haute estime, mais Gabriel Martinelli a explosé à Arsenal et compte bien y rester.

Bien que son aventure au PSG se soit terminée en eau de boudin avec un licenciement qui n’a même pas été annoncé par le Paris Saint-Germain, Leonardo a été l’artisan de plusieurs jolis coups du PSG comme le transfert d’Achraf Hakimi, le prêt avec option d’achat de Nuno Mendes ou encore l’arrivée libre de tout contrat de Gianluigi Donnarumma.L’ex-directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs coché le nom d’une pépite du football brésilien à l’hiver 2020.

Leonardo avait voulu recruter Gabriel Martinelli en 2020

En effet, alors que le Real Madrid en pinçait à l’époque pour Gabriel Martinelli qui est à présent âgé de 21 ans, Leonardo aurait également surveillé la situation de l’attaquant d’Arsenal qui n’est sous contrat que jusqu’en juin 2024. Cependant, à l’époque déjà, Martinelli liait déjà son avenir à Arsenal. « Le Real Madrid ? Non, je n’ai rien reçu. Je suis concentré sur mon travail à Arsenal et ma tête est pleinement ici » . De quoi obliger le PSG à passer à autre chose.

Klopp, admiratif de Gabriel Martinelli depuis 3 ans

Et à présent, plus de deux ans et demi après, Gabriel Martinelli est devenu incontournable à Arsenal et fait bien des envieux. Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp faisait passer ce message la semaine dernière en marge du choc de Premier League entre les deux formations, finalement remporté par Arsenal dimanche sur le score de 3 buts à 2. « Il est devenu exactement le joueur que j’attendais », alors qu’il y a trois ans, Klopp expliquait déjà à l’époque qu’il était déjà une véritable menace.

Arsenal discute pour le prolonger, Martinelli ne veut aller nulle part ailleurs