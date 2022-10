Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé en colère, voilà quel était le plan de Luis Campos

Publié le 11 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, le PSG est encore secoué par certaines polémiques. Et actuellement, c’est le comportement de Kylian Mbappé qui fait parler. Après la rencontre face à Reims, le crack de Bondy a remis de l’huile sur le feu avec son message #pivotgang. Un moyen pour lui d’exprimer son agacement à propos de son positionnement. Il faut dire que le plan de Luis Campos n’a pas été réalisé lors du dernier mercato estival.

D’un point de sportif, le PSG réalise un excellent début de saison. Toujours invaincu en Ligue 1 et en Ligue des Champions, le club de la capitale enchaine les bons résultats. Pour autant, au sein du groupe de Christophe Galtier, la sérénité n’est pas forcément au rendez-vous. Les regards se tournent notamment vers Kylian Mbappé, mécontent notamment de son positionnement. Alors que l’attaquant du PSG évolue seul en pointe, il aurait aimé avoir plus de soutien et l’a fait savoir.

Mercato : Annoncé au PSG, Adrien Rabiot sort du silence pour son avenir https://t.co/8lerYZyvJQ pic.twitter.com/Q8ngX9UDNq — le10sport (@le10sport) October 10, 2022

#pivotgang

Et c’est un message sur ses réseaux sociaux que Kylian Mbappé a suscité la polémique. Son #pivotgang n’est pas passé inaperçu. Après avoir déjà lâché une sortie fracassante avec l’équipe de France concernant sa liberté avec les Bleus, Mbappé en a donc remis une couche. Le protégé de Christophe Galtier pointe notamment le fait de jouer les points d’appui, un rôle qui n’aurait pas dû lui revenir…

Mbappé dans un 4-4-2