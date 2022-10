Foot - Mercato

Mercato : Une vérité éclate dans le feuilleton Ousmane Dembélé

Publié le 11 octobre 2022 à 00h15

Thomas Bourseau

Annoncé du côté du PSG, de Chelsea et même du Bayern Munich, l’ancien ailier du Borussia Dortmund est finalement resté au FC Barcelone. En effet, Ousmane Dembélé a fini par accepter de prolonger son contrat sur lequel le Barça a bien galéré selon son directeur du football et ce, pour une raison précise.

Ousmane Dembélé a vécu une saison bien délicate lors de l’exercice précédent. Refusant de s’aligner sur la proposition salariale initiale du FC Barcelone, Dembélé a été écarté du groupe professionnel de Xavi Hernandez à l’hiver dernier, moment où le Barça s’attendait à un transfert au PSG, à Chelsea ou ailleurs. Finalement, Dembélé a refusé de quitter le FC Barcelone et a reconquis le coeur des supporters du club culé.

Le Barça a ramé avec Dembélé pour sa prolongation

Et contre toute-attente, Ousmane Dembélé a fini par prolonger son contrat au FC Barcelone, qui courrait jusqu’en juin dernier, l’étendant de deux saisons supplémentaires. Un long processus de discussions entre les différentes parties sur lequel Mateu Alemany est revenu ce dimanche.

«Faire comprendre au joueur et à son agent que son salaire était hors marché»