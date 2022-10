Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos en grand danger pour le transfert de N’Golo Kanté ?

Publié le 11 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Malgré son recrutement intéressant au milieu de terrain, Luis Campos continuerait d’explorer le marché à la recherche d’autres renforts pour l’entrejeu de Christophe Galtier. Dans cette optique, le conseiller sportif du PSG aurait placé le nom de N’Golo Kanté sur sa liste. Mais un autre cador européen pourrait également se positionner sur ce dossier.

Après avoir déjà renforcé le milieu de terrain du PSG avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz, Luis Campos ne compterait pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien aurait prévu d’autres arrivées dans l’entrejeu de Christophe Galtier. Et dans cette optique, il pourrait activer une piste de taille avec N’Golo Kanté. Le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat et représenterait donc une belle opportunité sur le marché. Toutefois, l’international tricolore pourrait se retrouver dans le viseur d’un autre cador européen.

Le Barça en pince pour Kanté

À en croire Mundo Deportivo , N’Golo Kanté serait le profil de joueur que le FC Barcelone rechercherait pour son milieu de terrain. L’international tricolore dispose de capacités physiques et d’un volume de jeu impressionnant. Mais surtout, son contrat expire en juin prochain. Le club catalan pourrait donc en profiter pour le faire venir à moindre coût.

Kanté refuse prolonger

D’ailleurs, N’Golo Kanté refuserait pour le moment de prolonger avec Chelsea. Le joueur de 31 ans s’interroge sur son avenir et se demande s’il a encore sa place dans le projet que Todd Boehly souhaite mettre en place. La saison est encore longue et N’Golo Kanté a le temps de réfléchir. Mais le FC Barcelone ne serait pas contre l’accueillir.

